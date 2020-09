Uomini e Donne, rissa sfiorata al trono over: anticipazioni (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli animi si scaldano a Uomini e Donne. Nel corso delle registrazioni delle nuove puntate avvenute venerdì 18 settembre, infatti, due esponenti del trono over sarebbero quasi venuti alle mani. A rivelare le anticipazioni di quanto accaduto nel programma di Maria De Filippi è il sito Ilvicolodellenews.it. Uomini e Donne, Gemma Galgani si mostra dopo il lifting e scarica Sirius Armando e Simone del trono over vengono alle mani A scatenare il putiferio è, suo malgrado, Gemma Galgani. Stando a quel che riporta la fonte infatti Armando Incarnato avrebbe raccontato di aver ascoltato una conversazione telefonica del cavaliere Paolo che confessava al figlio di essere andato a corteggiare Gemma unicamente per avere un ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli animi si scaldano a. Nel corso delle registrazioni delle nuove puntate avvenute venerdì 18 settembre, infatti, due esponenti delsarebbero quasi venuti alle mani. A rivelare ledi quanto accaduto nel programma di Maria De Filippi è il sito Ilvicolodellenews.it., Gemma Galgani si mostra dopo il lifting e scarica Sirius Armando e Simone delvengono alle mani A scatenare il putiferio è, suo malgrado, Gemma Galgani. Stando a quel che riporta la fonte infatti Armando Incarnato avrebbe raccontato di aver ascoltato una conversazione telefonica del cavaliere Paolo che confessava al figlio di essere andato a corteggiare Gemma unicamente per avere un ...

