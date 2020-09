‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 21/09/20 (Di lunedì 21 settembre 2020) Effettivamente una sola principessa di stocazzo a Uomini e Donne era troppo poco, mo ce ne abbiamo addirittura due, la bionda e la mora. A far compagnia a Jessica Antonini sul piedistallo (su cui ce s’è messa da sola, s’intende) è infatti arrivata Lucrezia, il genio di cui sentivamo ASSOLUTAMENTE il bisogno in quest’edizione al momento fin troppo sobria. Quando nelle scorse puntate Gianluca De Matteis le aveva chiesto come mai non alzasse mai le regali Chiappe per proporsi per un ballo – palesando il proprio interesse nei suoi confronti, altrimenti manco gliel’avrebbe fatta una domanda del genere – lei si era trincerata dietro ad un “Non mi andava di sgomitare con le altre” di comodo, quando mi sa che è molto più probabile che non gliene fregasse una mazza di scomporsi la fulgida chioma ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 settembre 2020) Effettivamente una sola principessa di stocazzo a Uomini e Donne era troppo poco, mo ce ne abbiamo addirittura due, la bionda e la mora. A far compagnia a Jessica Antonini sul piedistallo (su cui ce s’è messa da sola, s’intende) è infatti arrivata Lucrezia, il genio di cui sentivamo ASSOLUTAMENTE il bisogno in quest’edizione al momento fin troppo sobria. Quando nelle scorse puntate Gianluca De Matteis le aveva chiesto come mai non alzasse mai le regalippe per proporsi per un ballo – palesando il proprio interesse nei suoi confronti, altrimenti manco gliel’avrebbe fatta una domanda del genere – lei si era trincerata dietro ad un “Non mi andava di sgomitare con le altre” di comodo, quando mi sa che è molto più probabile che non gliene fregasse una mazza di scomporsi la fulgida chioma ...

