Uomini e Donne è tornato da poche settimane, ma già è nata una coppia. Da quanto trapelato dalle anticipazioni, Jessica Antonini ha scelto il corteggiatore Davide Lorusso. Una scelta abbastanza inusuale visto che, solitamente, i tronisti hanno bisogno anche di mesi prima di scegliere. Tutto ciò ha creato non poche polemiche, ma ad emergere sono … L'articolo Uomini e Donne, arrivano le prime segnalazioni su Jessica e Davide: "Quest'estate si erano visti"

