Uomini e donne, anticipazioni: Paolo lascia Gemma (Di lunedì 21 settembre 2020) Registrazione della puntata del 19 settembre, Uomini e donne: Paolo non vuole uscire più con Gemma perché non gli piace Una nuova puntata di Uomini e donne ci aspetta, regalando emozioni e tante sorprese. Oggi 21 settembre inizia una nuova settimana e le anticipazioni rivelano tanti colpi di scena. Protagonista, ancora una volta nel programma della De Filippi troviamo Gemma Galgani. Quest'ultima non sta attraversando un bel momento, soprattutto dopo aver ricevuto critiche da parte del cavaliere Nicola Vivarelli, alias "Sirus". Il 26enne di Viareggio ha detto che la dama si dovrebbe '"vergognare" per aver fatto un'esterna con il cavaliere Paolo, mostrando gelosia nei suoi confronti ...

