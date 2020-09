Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita guarisce? La Casado si risveglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Per Lolita di Una Vita ci sono delle novità, secondo le ultime anticipazioni spagnole. I telespettatori in Spagna stanno seguendo con ansia questa fase della trama riguardante la Casado. Da poco Antonito ha scoperto che sua moglie è gravemente malata. Una malattia incurabile quella che è stata diagnosticata in ospedale dai medici. Nessuno di loro, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 21 settembre 2020) Perdi Unaci sono delle novità, secondo le ultime. I telespettatori in Spagna stanno seguendo con ansia questa fase della trama riguardante la. Da poco Antonito ha scoperto che sua moglie è gravemente malata. Una malattia incurabile quella che è stata diagnosticata in ospedale dai medici. Nessuno di loro, … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

