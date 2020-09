Una Vita Anticipazioni 22 settembre 2020: Genoveva e Felipe si baciano ma qualcuno li spia... (Di lunedì 21 settembre 2020) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Genoveva e Felipe cedono alla passione. Tra i due scatta un profondo bacio ma qualcuno li sta spiando. Leggi su comingsoon (Di lunedì 21 settembre 2020) Scopriamo le Trame e ledi Unaper la puntata del 22. Nell'episodio in onda su Canale5,cedono alla passione. Tra i due scatta un profondo bacio mali stando.

lauraboldrini : «Per essere liberi bisogna saper rischiare. La libertà è un rischio». Una frase di #RossanaRossanda che racconta… - eziomauro : Ciao Rossana, una vita per la sinistra - chetempochefa : “Non sono una signora Una con tutte stelle nella vita” Il nostro tributo alla grande carriera di @LoredanaBerte ch… - effetto_nocebo : Io che aspetto le 17 per fare gli auguri alla Drama Queen per eccellenza e nel mentre spero in una reunion dei Got7… - SpriocDorcha : @kkeri__ Quello si. Perché sono stati cresciuti come se avessero bisogno di una badante a vita. Qualche settimana f… -