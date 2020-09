Un trans ha denunciato di essere stato discriminato al seggio elettorale (Di lunedì 21 settembre 2020) "discriminato al seggio". È la denuncia di un trans a Siena al quale sarebbe stato chiesto di collocarsi in una fila in base al sesso anagrafico indicato dal documento di identità dopo essere stato chiamato ad alta voce con il nome precedente. La fidanzata, che ha denunciato l'episodio all' Arcigay, ha anche parlato di "atteggiamento palesemente ostile e infastidito" della presidente del seggio. La donna ha anche cercato di spiegare le problematiche che tale atteggiamento può portare alle persone trans, ma sostiene, la presidente del seggio avrebbe risposto che "alla nascita noi nasciamo in un determinato genere, che ci viene assegnato e resta immutato" per cui si sarebbe ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) "al". È la denuncia di una Siena al quale sarebbechiesto di collocarsi in una fila in base al sesso anagrafico indicato dal documento di identità dopochiamato ad alta voce con il nome precedente. La fidanzata, che hal'episodio all' Arcigay, ha anche parlato di "atteggiamento palesemente ostile e infastidito" della presidente del. La donna ha anche cercato di spiegare le problematiche che tale atteggiamento può portare alle persone, ma sostiene, la presidente delavrebbe risposto che "alla nascita noi nasciamo in un determinato genere, che ci viene assegnato e resta immutato" per cui si sarebbe ...

