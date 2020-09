Un Posto Al Sole Anticipazioni 22 settembre 2020: Serena costretta a un passo molto doloroso... (Di lunedì 21 settembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 22 settembre 2020, Serena si lecca le ferite ed è pronta a fare un passo molto doloroso mentre Cotugno finisce tra le grinfie di Cinzia. Leggi su comingsoon (Di lunedì 21 settembre 2020) Vediamo insieme lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 22si lecca le ferite ed è pronta a fare unmentre Cotugno finisce tra le grinfie di Cinzia.

IVGalatina : RT @Michele_Anzaldi: Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone in fila in strada al sole per ave… - scavuzzo47 : RT @Michele_Anzaldi: Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone in fila in strada al sole per ave… - b_elide : RT @Michele_Anzaldi: Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone in fila in strada al sole per ave… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì online per voi come sempre su @RaiPlay - AnimaCeleste : RT @Michele_Anzaldi: Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone in fila in strada al sole per ave… -