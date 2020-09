ULTIM'ORA The Telegraph - Koulibaly verso il Psg: superato il City, offerta da 80mln per chiudere (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha del clamoroso la notizia che arriva direttamente dall'Inghilterra: Kalidou Koulibaly si avvicina al Paris Saint-Germain. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha del clamoroso la notizia che arriva direttamente dall'Inghilterra: Kalidousi avvicina al Paris Saint-Germain.

LegaSalvini : ??ULTIM'ORA MUSUMECI: 'SONO OLTRE 60 I POSITIVI ARRIVATI CON LA OPEN ARMS A PALERMO' - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Vidal Il cileno domani in Italia per le visite mediche #SkySport… - CiaCecy : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Juve, ultimi dettagli con Atletico per Morata L'attaccante atteso domani a Torino Morata arriva in prestito… - MaxRibaudo : RT @DeerEwan: +++ Ultim'ora, exitpool: Italia Viva primo partito. A sparire. +++ #EXITPOLL #maratonamentana #ItaliaViva -