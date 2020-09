UFFICIALE - Piazzato in C il giovane Mezzoni: giocherà alla Feralpisalò (Di martedì 22 settembre 2020) Cristiano Giuntoli ha Piazzato un altro degli azzurri in uscita: come annunciato su Twitter, la Feralpi Salò ha acquistato Francesco Mezzoni dal Napoli in prestito: "Feralpisalò Srl comunica che il difensore Francesco Mezzoni &egra ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Cristiano Giuntoli haun altro degli azzurri in uscita: come annunciato su Twitter, la Feralpi Salò ha acquistato Francescodal Napoli in prestito: "Feralpisalò Srl comunica che il difensore Francesco&egra ...

tuttonapoli : UFFICIALE - Piazzato in C il giovane Mezzoni: giocherà alla Feralpisalò - tanzmax : @Agenzia_Ansa @Brunomgiordano #primagliitaliani quando c'è daspremere 'è non solo uomo di partito come Manzoni, ma… - luisa_chiodi : Uomo di partito e 'pubblico ufficiale piazzato dal partito a presiedere uno dei tanti enti del sottobosco della pub… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Piazzato UFFICIALE - Piazzato in C il giovane Mezzoni: giocherà alla Feralpisalò Tutto Napoli Casatese-Città di Varese Serie D, Disabato e Lillo rispondono a Bello e Isella

A una settimana dall’avvio ufficiale della stagione Casatese e Città di Varese hanno dato vita a un match appassionante, concluso sul punteggio di 2-2. La squadra di Danilo Tricarico, neo-promossa in ...

Castel Volturno, esercizi tattici e conclusioni su calci piazzati per il Napoli: il report

Il Napoli si prepara alla sfida in programma domenica venti settembre contro il Parma. La squadra si è allenata presso il centro tecnico di Caste Volturno. Seduta mattutina per il Napoli oggi al Train ...

A una settimana dall’avvio ufficiale della stagione Casatese e Città di Varese hanno dato vita a un match appassionante, concluso sul punteggio di 2-2. La squadra di Danilo Tricarico, neo-promossa in ...Il Napoli si prepara alla sfida in programma domenica venti settembre contro il Parma. La squadra si è allenata presso il centro tecnico di Caste Volturno. Seduta mattutina per il Napoli oggi al Train ...