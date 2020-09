Ufficiale: colpo Crotone, preso Pereira in prestito dal Benfica (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Crotone ha ufficializzato l’arrivo di Pedro Pereira dal Benfica, a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Esterno classe ’98, ha già giocato in A con Sampdoria, dal luglio 2015 al gennaio 2017, e Genoa, dal gennaio 2018 al giugno 2019. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bristol City, in prestito dai lusitani. Foto: sito Ufficiale Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilha ufficializzato l’arrivo di Pedrodal, a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Esterno classe ’98, ha già giocato in A con Sampdoria, dal luglio 2015 al gennaio 2017, e Genoa, dal gennaio 2018 al giugno 2019. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bristol City, indai lusitani. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Ufficiale: colpo Crotone, preso Pereira in prestito dal Benfica - Noovyis : (Ufficiale: colpo Crotone, preso Pereira in prestito dal Benfica) Playhitmusic - - senesedoc79 : RT @RadioSienaTV: ACN Siena, ufficiale il colpo Marcos Sartor - - RadioTadino : Il Basket Gualdo firma il grande colpo: ufficiale la conferma del play Leonardo Marini - Serie C Silver - sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: un difensore al Pescara: Colpo in difesa per il Pescara. E' ufficiale l'arrivo di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale colpo Ufficiale: colpo Crotone, preso Pereira in prestito dal Benfica alfredopedulla.com Juventus, colpo con formula "particolare". Di Marzio: "Possibilità di rinnovare prestito"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato del mercato della Juventus attraverso il suo sito ufficiale: "Sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante della Juventus di Andrea Pirlo. L’accordo tr ...

A Premariacco quorum raggiunto, ma la Regione rifà i conti

Colpo di scena a Premariacco ... nella mattinata di martedì 22 si avrà la comunicazione ufficiale.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato del mercato della Juventus attraverso il suo sito ufficiale: "Sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante della Juventus di Andrea Pirlo. L’accordo tr ...Colpo di scena a Premariacco ... nella mattinata di martedì 22 si avrà la comunicazione ufficiale.