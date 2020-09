Uccise ladro durante furto | indagato Carabiniere per eccesso colposo uso armi

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma –nell’uso legittimo delle, questo il reato per cui e’ilche la notte tra sabato e domenica ha ucciso con due colpi di pistola d’ordinanza un 56enne siriano nel corso di un tentativo diin un ufficio in zona Eur, a Roma. La vittima, gia’ noto per rapina, lesioni ed evasione, secondo quanto ricostruito, poco prima aveva ferito con un cacciavite un altro, collega di pattuglia. La Procura di Roma ha avviato l’indagine alla luce di una prima informativa inviata dai carabinieri su quanto accaduto. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’iscrizione sarebbe un atto dovuto.

Ultime Notizie dalla rete : Uccise ladro

