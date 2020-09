Turismo, l’Italia batte Spagna e Francia ai tempi del covid (Di lunedì 21 settembre 2020) Il contributo diretto del Turismo all’economia italiana in termini economici farà registrare un calo di 2,6 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019. abr/mrv/red Turismo, l’Italia batte Spagna e Francia ai tempi del covid su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Il contributo diretto delall’economia italiana in termini economici farà registrare un calo di 2,6 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019. abr/mrv/red, l’Italiaaidelsu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Turismo, l’Italia batte Spagna e Francia ai tempi del covid - QDR_DRG_TURISMO : #exitpoll l'italia ha scelto di ridurre i costi della politica, si apre la strade per le riforme (in attesa di dati ufficiali) - f_tommasino : RT @Invitalia: L'1/10 nasce BRAVO INNOVATION HUB, promosso da #Invitalia, @MISE_GOV e @ComuneBrindisi. Vuoi essere BRAVO? Partecipa ?? htt… - ENIT_italia : Le dinamiche del turismo nell'era del #Covid_19 Domani dalle 9 alle 10.30 in diretta sulla pagina Facebook di… - fordeborah5 : RT @startup_italia: ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo celebra l’Italia con un tour virtuale: uno sguardo al barattolo più famoso d’Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo l’Italia Secondo una ricerca, aggiornare la pagina Wikipedia di una città può far crescere il turismo Primaonline