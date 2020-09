Tu si que vales | non era mai successo prima Caos a Canale 5

Leggi su yeslife

(Di lunedì 21 settembre 2020)5, scoppia una rissa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante il programma Tu si que. Cosa èNon era mai. Uno scontro tra conduttori ha generato per lavolta in assoluto unsenza precedenti. Tu si queè andato in tilt, soprattutto perché la … L'articolo proviene da YesLife.it.