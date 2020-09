Trionfa il Sì al Referendum per il taglio dei parlamentari Exit poll Opinio Italia-Rai | Sì al 60-64% | No al 36-40% Affluenza provvisoria oltre il 52%

(Di lunedì 21 settembre 2020) In base al primodel consorzioper la Rai, il Sì alcostituzionale per ildeiha raggiunto una forchetta tra 60 il 64%. Mentre il no raggiunge il 36-40%. L’al, secondo il dato diffuso dal Viminale, è stata diil 52%. In base al primodel consorzioper la Rai, alle regionali: Veneto: Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%. Liguria: il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una ...

Europeo91785337 : Finisce 3 - 3 nelle #regionali, #referendum vince il Si , trionfa #Zaia al Nord il capitano può andare in panchina #maratonamentana - valeriodistefan : Referendum costituzionale: il NO trionfa. Gaudio & Tripudio! - AOCampione : RT @andrea_cangini: Sarebbe clamoroso: i cittadini che richiamano i parlamentari al rispetto della loro funzione e del Parlamento. Trionfa… - LaLpnmrz : RT @andrea_cangini: Sarebbe clamoroso: i cittadini che richiamano i parlamentari al rispetto della loro funzione e del Parlamento. Trionfa… - il_leoliberale_ : RT @andrea_cangini: Sarebbe clamoroso: i cittadini che richiamano i parlamentari al rispetto della loro funzione e del Parlamento. Trionfa… -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfa Referendum

Ottopagine

Luca Zaia si riconferma governatore del Veneto. Con un ampio margine, secondo tutti gli exit poll. In base ai dati di Consorzio Opinio per la Rai, il governatore uscente è tra il 72 e il 76 per cento.Paradossalmente, il premier può sperare di restare dov’è anche se il centrosinistra perdesse 5 a 1 e il M5s scendesse a percentuali sotto il 10%. Sono i vantaggi del non essere un leader politico, ma ...Dal 1991 a oggi sono stati sei i tentativi di cambiare il sistema elettorale via referendum, parzialmente coronati dal successo. Si va dal trionfo di si’ alla consultazione per la riduzione delle ...