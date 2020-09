Tragedia nel nuorese: anziano positivo al Covid muore perché costretto ad arrivare da solo all'ambulanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Si chiamava Carlo Lobina il 65enne positivo al Covid-19 morto intorno alle 23 di sabato a Seui, Nuoro, mentre veniva soccorso dall'ambulanza del 118, probabilmente per una crisi respiratoria. La ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) Si chiamava Carlo Lobina il 65enneal-19 morto intorno alle 23 di sabato a Seui, Nuoro, mentre veniva soccorso dall'del 118, probabilmente per una crisi respiratoria. La ...

