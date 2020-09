Toyota GR Super Sport - A Le Mans il prototipo dell'hypercar (Di lunedì 21 settembre 2020) Mentre la TS050 dell'equipaggio Buemi-Nakajima-Hartley portava a casa la vittoria assoluta all'edizione numero 88 della 24 Ore, la Toyotaha svelato a Le Mans l'arma destinata al futuro delle competizioni endurance, la GR Super Sport. A guidare il prototipo sulla pista è stato l'ex pilota Alex Wurz.hypercar ibrida per il nuovo WEC. L'hypercar, che sarà prodotta anche in serie limitata omologata per l'uso stradale, costituisce il punto di partenza per creare la futura vettura da competizione destinata al mondiale WEC secondo i nuovi regolamenti LMH imposti dalla FIA. Il team Toyota Gazoo Racing è partito dalla base della TS050 per ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 settembre 2020) Mentre la TS050'equipaggio Buemi-Nakajima-Hartley portava a casa la vittoria assoluta all'edizione numero 88a 24 Ore, laha svelato a Lel'arma destinata al futuroe competizioni endurance, la GR. A guidare ilsulla pista è stato l'ex pilota Alex Wurz.ibrida per il nuovo WEC. L', che sarà prodotta anche in serie limitata omologata per l'uso stradale, costituisce il punto di partenza per creare la futura vettura da competizione destinata al mondiale WEC secondo i nuovi regolamenti LMH imposti dalla FIA. Il teamGazoo Racing è partito dalla basea TS050 per ...

TOYOTA GAZOO Racing ha ottenuto la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans con la TS050 HYBRID dopo una gara turbolenta ed entusiasmante sul Circuit de la Sarthe. Sébastien Buemi, Kazuki Nak ...

Si è di nuovo mostrata al mondo la Toyota GR Super Sport, la hypercar sulla quale nascerà la vettura da competizione per il WEC a partire dal 2022, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnic ...

Alex Wurtz guida a Le Mans il prototipo della GR Super Sport da 1.000 CV Presto le nostre strade saranno percorse da hypercar estreme e incredibilmente veloci come mai si erano viste prima e fra quest ...

