Toscana, quasi fatta per il Centrosinistra. Flop Lega Giani davanti alla Ceccardi. Le Marche passano a destra (Di lunedì 21 settembre 2020) Eugenio Giani del Centrosinistra al 46,5% Susanna Ceccardi del centrodestra al 42,3% Galletti del Movimento 5 Stelle al 6,1%: sono le prime proiezioni dei risultati della Regione Toscana resi noti su La7, con un campione del 3% e un margine d'errore del 2%

