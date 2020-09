Torna il cineforum del Teatro San Marco

vco24news : Castelletto Ticino: torna la rassegna di cineforum 'Un lunedì mai visto' - varesenews : Torna il cineforum delle Arti (e in più ci sono i film sull’arte) - Tiburnoofficial : Guidonia – Torna il cineforum “La Quinta Stagione” Teatro Chisciotte e Associazione Giovanile Oltre -

Ultime Notizie dalla rete : Torna cineforum

Arona24

Besnate non rinuncia alla cultura ed ospita “E se l’amore è cieco, la notte è il suo elemento”, spettacolo shakespeariano di Terra e Laghi 2020 Besnate – L’immortale poesia di Shakespeare in grado di ...Teatro Chisciotte e Associazione Giovanile Oltre Il Ponte presentano “La Quinta Stagione”, un cineforum per riflettere sui cambiamenti climatici ed il rispetto dell’ambiente. Le proiezioni, ad ...I Croods al Cineforum Umdi per il mese di settembre in cui il tema protagonista è la “Rianscita: il nuovo inizio”. L’appuntamento , giovedì 17 settembre 2020, alle ore 16 e 30 I Croods al Cineforum Um ...