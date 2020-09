Torna a casa per il weekend dai suoi genitori, 38enne trovata morta nella doccia (Di lunedì 21 settembre 2020) È stata trovata morta nella doccia dai suoi genitori. Maria Immacolata Bisanti, 38 anni, era Tornata a casa nel weekend, nel suo paese di origine, a Gagliano del Capo, nel Salento, per qualche giorno, ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) È statadai. Maria Immacolata Bisanti, 38 anni, erata anel, nel suo paese di origine, a Gagliano del Capo, nel Salento, per qualche giorno, ...

MarcelloChirico : Torna a casa, hermano! Lo sai che ti vogliamo ancora bene ?????? #Morata #Moratràs - Agenzia_Italia : Giacarta torna in lockdown, 10 milioni a casa per due settimane - carswasted : ho tipo troppo sonno ma devo aspettare mio padre che torna a casa a mezzanotte, ma io dico? cosa ho fatto di male? - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi torna nella Casa: ambulanza e febbre alta, ecco come sta adesso - VIDEO - diavolodiunacm : Questa deve e sottolineo deve essere la stagione del riscatto. La stagione dove il Milan torna a casa perché noi ma… -