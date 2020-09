Torino, padre uccide il figlio di 11 anni e poi si toglie la vita La mamma: «Pensavo potesse fare del male solo a me» (Di lunedì 21 settembre 2020) Claudio Baima Poma, operaio italiano di 47 anni, di Rivara in provincia di Torino, uccide il figlio, poi si toglie la vita. La pistola detenuta illegalmente. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri Leggi su corriere (Di lunedì 21 settembre 2020) Claudio Baima Poma, operaio italiano di 47, di Rivara in provincia diil, poi sila vita. La pistola detenuta illegalmente. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri

