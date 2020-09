Tommaso Zorzi rientra (di nuovo) al Grande Fratello Vip (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi - GF Vip (US Endemol Shine) UPDATE – Tommaso Zorzi è rientrato nella casa in tempo per la diretta della terza puntata di GF VIP 5. L’avventura al Grande Fratello Vip di Tommaso Zorzi è iniziata male e prosegue ancora peggio. Dopo aver dovuto abbandonare la casa a poche ore dall’ingresso, il concorrente milanese è stato nuovamente trasportato fuori dalla casa di Cinecittà per ulteriori accertamenti dopo aver riscontrato febbre a 39. Nonostante Zorzi abbia continuato a prendere antibiotici, la sua situazione clinica non è migliorata e ieri sera è stato trasportato nuovamente fuori dalla casa. Nessuna comunicazione ufficiale, questa volta, nei social ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 settembre 2020)- GF Vip (US Endemol Shine) UPDATE –to nella casa in tempo per la diretta della terza puntata di GF VIP 5. L’avventura alVip diè iniziata male e prosegue ancora peggio. Dopo aver dovuto abbandonare la casa a poche ore dall’ingresso, il concorrente milanese è stato nuovamente trasportato fuori dalla casa di Cinecittà per ulteriori accertamenti dopo aver riscontrato febbre a 39. Nonostanteabbia continuato a prendere antibiotici, la sua situazione clinica non è migliorata e ieri sera è stato trasportato nuovamente fuori dalla casa. Nessuna comunicazione ufficiale, questa volta, nei social ...

