Un nuovo malore e una Nuova urgente uscita per il giovane influencer della Casa: su Tommaso Zorzi aleggia l'ombra del Covid-19. I sospetti si infittiscono nonostante gli autori cercano di tranquillizzare il pubblico da casa: sul concorrente Tommaso Zorzi torna l'ombra del Covid-19. "Ho fatto 127 tamponi, state tranquilli" aveva detto l'influencer ma un nuovo … L'articolo Tommaso Zorzi l'ombra del Covid-19? Nuova smentita al GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Il rapporto tra Tommaso e Franceska sempre sempre più difficile da recuperare... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - xbabyLou : RT @ShilasWords: De Blanck : 'Una volta può scappare' Tommaso Zorzi : 'No! L'ha detto quattro volte' TOMMASOOOOOOOOOO #Gfvip https://t.co… - jvlsny : RT @nandomaur3: TOMMASO ZORZI PATRIMONIO DELL'UNESCO #GFVIP -