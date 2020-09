Tommaso Zorzi, il ritorno nella Casa del GF Vip: “Non morirò questa volta” (Di lunedì 21 settembre 2020) Un periodo faticoso questo per l’influencer Tommaso Zorzi. Il ragazzo, dopo vari isolamenti, farà ritorno nella Casa del GF Vip. È finalmente arrivata la notizia che tutti i fan più accaniti del Grande Fratello Vip stavano aspettando. Tommaso Zorzi, dopo un periodo lontano della Casa volto a certificare il proprio stato di salute, potrà tornare … L'articolo Tommaso Zorzi, il ritorno nella Casa del GF Vip: “Non morirò questa volta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) Un periodo faticoso questo per l’influencer. Il ragazzo, dopo vari isolamenti, faràdel GF Vip. È finalmente arrivata la notizia che tutti i fan più accaniti del Grande Fratello Vip stavano aspettando., dopo un periodo lontano dellavolto a certificare il proprio stato di salute, potrà tornare … L'articolo, ildel GF Vip: “Non moriròvolta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Il rapporto tra Tommaso e Franceska sempre sempre più difficile da recuperare... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - zazoomblog : Tommaso Zorzi accusa e parole choc: “Lo ricorderò per sempre” - #Tommaso #Zorzi #accusa #parole #choc: - sporchidistampa : RT @peularis: 'Non significa niente che una volta si usava quella parola. Un po' è come il fatto che le donne prima non votavano, una donna… -