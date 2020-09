TikTok trova l’accordo con Oracle (che soddisfa anche Trump): il social verrà “controllato” (Di lunedì 21 settembre 2020) Sabato sera il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione per evidenziare ufficialmente che il presidente Donald Trump ha riesaminato l’accordo tra TikTok, Oracle e Walmart, orientandosi per l’approvazione. “Il presidente ha esaminato un accordo tra Oracle, Walmart e TikTok Global per affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalle operazioni di TikTok”, si legge nella dichiarazione della portavoce del Tesoro Minica Crowley. “Oracle sarà responsabile della tecnologia chiave e delle responsabilità di sicurezza per proteggere tutti i dati degli utenti statunitensi. L’approvazione della transazione è soggetta a chiusura con Oracle e Walmart e la ... Leggi su esports247 (Di lunedì 21 settembre 2020) Sabato sera il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione per evidenziare ufficialmente che il presidente Donaldha riesaminato l’accordo trae Walmart, orientandosi per l’approvazione. “Il presidente ha esaminato un accordo tra, Walmart eGlobal per affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalle operazioni di”, si legge nella dichiarazione della portavoce del Tesoro Minica Crowley. “sarà responsabile della tecnologia chiave e delle responsabilità di sicurezza per proteggere tutti i dati degli utenti statunitensi. L’approvazione della transazione è soggetta a chiusura cone Walmart e la ...

