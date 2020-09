TikTok ha un’altra settimana di tempo prima di essere vietato negli Stati Uniti (Di lunedì 21 settembre 2020) (Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nuovo capitolo nell’intricata vicenda della vendita di TikTok negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha sciolto gli indugi e ha deciso di approvare i termini dell’accordo tra la cinese ByteDance, che controlla la piattaforma di video brevi, e la compagnia americana Oracle, supportata anche da Walmart per far diventare TikTok una società con base negli Stati Uniti. A pesare su questa scelta, ha forse contribuito anche la pubblicazione di una lista nera che il ministero del Commercio di Pechino ha deciso di mettere a punto per colpire in risposta una serie di colossi tecnologici americani accusati di rappresentare una minaccia ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nuovo capitolo nell’intricata vicenda della vendita di. Il presidente americano Donald Trump ha sciolto gli indugi e ha deciso di approvare i termini dell’accordo tra la cinese ByteDance, che controlla la piattaforma di video brevi, e la compagnia americana Oracle, supportata anche da Walmart per far diventareuna società con base. A pesare su questa scelta, ha forse contribuito anche la pubblicazione di una lista nera che il ministero del Commercio di Pechino ha deciso di mettere a punto per colpire in risposta una serie di colossi tecnologici americani accusati di rappresentare una minaccia ...

