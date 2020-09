TikTok, ByteDance smentisce Trump: resterà per l’80% cinese (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – TikTok resterà cinese, almeno per l’80%. È quanto ha affermato ByteDance, l’azienda che controlla il celebre social network e che è intervenuta a smentire il Presidente Usa Donald Trump il quale aveva invece assicurato che la Cina non avrebbe avuto nulla a che fare con la nuova società costituita negli Stati Uniti con Oracle e Walmart. Come ha spiegato l’azienda con sede a Pechino, la previsione è quella di effettuare un piccolo round di pre offerta pubblica iniziale che le darà una partecipazione appunto dell’80% in TikTok Global, la nuova società che dovrebbe garantire la protezione dei dati dei milioni di utenti americani della app. Oracle, scelto come “partner tecnologico” per creare il cloud ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) –resterà, almeno per l’80%. È quanto ha affermato, l’azienda che controlla il celebre social network e che è intervenuta a smentire il Presidente Usa Donaldil quale aveva invece assicurato che la Cina non avrebbe avuto nulla a che fare con la nuova società costituita negli Stati Uniti con Oracle e Walmart. Come ha spiegato l’azienda con sede a Pechino, la previsione è quella di effettuare un piccolo round di pre offerta pubblica iniziale che le darà una partecipazione appunto dell’80% inGlobal, la nuova società che dovrebbe garantire la protezione dei dati dei milioni di utenti americani della app. Oracle, scelto come “partner tecnologico” per creare il cloud ...

