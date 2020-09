Tiki Taka: gli ospiti della nuova edizione condotta da Chiambretti (Di lunedì 21 settembre 2020) Tiki Taka: gli ospiti della nuova edizione Questa sera, 21 settembre 2020, su Italia 1 va in onda Tiki Taka, programma Mediaset che commenterà il nostro calcio con tanti ospiti in studio e ironia. Alla conduzione invece di Pierluigi Pardo, storico conduttore del programma, vedremo Piero Chiambretti. Ma quali saranno gli ospiti di Tiki Taka? Nel cast degli opinionisti di Tiki Taka troviamo ogni settimana il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Tra le presenza fisse ci saranno anche delle conferme rispetto alle passate edizioni. Il pubblico ritroverà infatti Francesca Barra, che lavorava con ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020): gliQuesta sera, 21 settembre 2020, su Italia 1 va in onda, programma Mediaset che commenterà il nostro calcio con tantiin studio e ironia. Alla conduzione invece di Pierluigi Pardo, storico conduttore del programma, vedremo Piero. Ma quali saranno glidi? Nel cast degli opinionisti ditroviamo ogni settimana il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Tra le presenza fisse ci saranno anche delle conferme rispetto alle passate edizioni. Il pubblico ritroverà infatti Francesca Barra, che lavorava con ...

ZZiliani : Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di… - pisto_gol : Ecco il Tiki Taka di Chiambretti: c’è Zazzaroni, fuori lo sgradito Pistocchi - ZZiliani : TV MERCATO. Tiki Taka: Mughini confermato, dentro Zazzaroni, la Barra e la Brienza e fuori Bobo Vieri, che ne sa po… - scuroscuroscuro : RT @QuiMediaset_it: In seconda serata su #Italia1 al via l’ottava edizione di @Tiki_Taka_real con una novità assoluta: la conduzione di @PC… - QuiMediaset_it : In seconda serata su #Italia1 al via l’ottava edizione di @Tiki_Taka_real con una novità assoluta: la conduzione di… -