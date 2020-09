Tifoso morto negli scontri fra Inter e Napoli, la Procura: 'Ultrà vada a giudizio per omicidio volontario' (Di lunedì 21 settembre 2020) La Procura di Milano ha chiesto il processo con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Fabio Manduca, l'Ultrà napoletano di 40 anni arrestato il 18 ottobre del 2019 per aver travolto e ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi Milano ha chiesto il processo con l'accusa dinei confronti di Fabio Manduca, l'; napoletano di 40 anni arrestato il 18 ottobre del 2019 per aver travolto e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso morto Milano, tifoso morto negli scontri fra Inter e Napoli, la Procura: «Ultrà vada a giudizio per omicidio volontario» Leggo.it Scontri Inter-Napoli e morte Belardinelli, chiesto il rinvio a giudizio dell'ultra Manduca: "fu omicidio volontario"

Una richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario, a carico del tifoso del Napoli Fabio Manduca, accusato di essere il responsabile della morte di Daniele "Dede" Belardinelli, durante gli sco ...

Fumogeni, cori e applausi: gli ultras della Reggiana salutano “Platini”. FOTO

Si sono tenute in mattinata le esequie di Alessandro Iotti, il super tifoso morto a soli 45 anni stroncato da un infarto. Tanta la commozione a Coviolo REGGIO EMILIA – Si sono tenute stamane le esequi ...

Un anno fa la morte del 16enne Vittorio Senatore: una messa per ricordarlo

Oggi primo anniversario della morte di Vittorio Senatore il giovane sedicenne di Cetara, tifoso della Salernitana, morto in un tragico incidente stradale il 14 Settembre 2019 sulla strada che collega ...

