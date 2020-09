Thom Yorke ha sposato la sua Dajana in Sicilia, la terra di lei (Di lunedì 21 settembre 2020) Thom Yorke e Dajana Roncione sono convolati a nozze in Sicilia, terra natale della giovane attrice. I due stanno insieme da circa 4 anni Thom York, leader dei Radiohead ha sposato la sua Dajana Roncione, attrice Siciliana di 15 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti nel 2015, quando lui ha ufficializzato il divorzio con Rachel Owen, madre dei suoi figli. La coppia. La relazione per fu ufficializzata circa due anni dopo, nel 2017. In quell’anno decisero di trasferirsi insieme ad Oxford e si dicevano molto felici per la scelta fatta. Si conoscono da molto tempo quindi, e il loro rapporto si fonda su una reciproca fiducia, nonché sul sostenersi a vicenda nelle scelte private e lavorative. Un imprinting ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020)Roncione sono convolati a nozze innatale della giovane attrice. I due stanno insieme da circa 4 anniYork, leader dei Radiohead hala suaRoncione, attricena di 15 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti nel 2015, quando lui ha ufficializzato il divorzio con Rachel Owen, madre dei suoi figli. La coppia. La relazione per fu ufficializzata circa due anni dopo, nel 2017. In quell’anno decisero di trasferirsi insieme ad Oxford e si dicevano molto felici per la scelta fatta. Si conoscono da molto tempo quindi, e il loro rapporto si fonda su una reciproca fiducia, nonché sul sostenersi a vicenda nelle scelte private e lavorative. Un imprinting ...

VanityFairIt : Dopo quattro anni d'amore, il musicista è convolato a nozze con Dajana Roncione, attrice palermitana di quindici an… - ricmaggiolo : @RickDuFer Ti sei sposato lo stesso giorno di Thom Yorke. Per dire. - annalisadv : RT @lasoralalla: Thom Yorke e Dayana Roncione fotografati da Greg Williams ieri sera in Sicilia dopo essersi sposati ?? - sfiorata82 : RT @ParamountItalia: I primi scatti del matrimonio del cantante dei Radiohead con l'attrice italiana #ThomYorke #DajanaRoncione https://t.c… - LauraGiulia71 : RT @lasoralalla: Thom Yorke e Dayana Roncione fotografati da Greg Williams ieri sera in Sicilia dopo essersi sposati ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Thom Yorke Thom Yorke, le nozze siciliane del leader dei Radiohead Vanity Fair Italia Thom Yorke e Dajana Roncione: la bellissima foto post nozze

Entrambi in total white, l'attrice di "Baaria" e il frontman dei Radiohead si sono detti sì in Sicilia, a Bagheria. L'unica foto social è un bellissimo ritratto che sembra scattato a fine ricevimento.

Thom Yorke sposa Dajana Roncione: il matrimonio rock è in abiti bianchi coordinati

Thom Yorke, il frontman dei Radiohead ha sposato l’attrice Dajana Roncione, coronando il suo sogno d’amore dopo oltre 4 anni di fidanzamento. La cerimonia si è tenuta a Villa Valguarnera a Bagheria e ...

Thom Yorke, dei Radiohead, e Dajana Roncione sposi in Sicilia

Bagheria - Thom Yorke (Wellingborough, Regno Unito, 1968), leader dei Radiohead, e la fidanzata italiana, Dajana Roncione (Palermo, 1984), si sono sposati in Sicilia, a Bagheria, nel palermitano. Il m ...

Entrambi in total white, l'attrice di "Baaria" e il frontman dei Radiohead si sono detti sì in Sicilia, a Bagheria. L'unica foto social è un bellissimo ritratto che sembra scattato a fine ricevimento.Thom Yorke, il frontman dei Radiohead ha sposato l’attrice Dajana Roncione, coronando il suo sogno d’amore dopo oltre 4 anni di fidanzamento. La cerimonia si è tenuta a Villa Valguarnera a Bagheria e ...Bagheria - Thom Yorke (Wellingborough, Regno Unito, 1968), leader dei Radiohead, e la fidanzata italiana, Dajana Roncione (Palermo, 1984), si sono sposati in Sicilia, a Bagheria, nel palermitano. Il m ...