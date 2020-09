The Falcon and The Winter Soldier ufficialmente rinviata al 2021 (Di lunedì 21 settembre 2020) Era prevedibile, ma mancava solo l’ ufficialità. Un elenco recentemente aggiornato di Disney+ ha svelato l’ ufficiale slittamento dell’attesa serie The Falcon and The Winter Soldier al 2021. La serie, inizialmente prevista per l’autunno 2020, ha subito forti ritardi a causa della crisi sanitaria globale, portando ad un rinvio della produzione. Il primo trailer era stato presentato durante il Super Bowl, dove veniva indicata come data d’ uscita Agosto, poi prontamente rinviata ad Autunno 2020. Attualmente, l’ ufficialità è arrivata grazie alla pubblicazione su Disney+ della scheda della serie, che segna come periodo di uscita il 2021. Immagine del trailer presentato al uper Bowl Ritorno sul set Le riprese sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Era prevedibile, ma mancava solo l’ ufficialità. Un elenco recentemente aggiornato di Disney+ ha svelato l’ ufficiale slittamento dell’attesa serie Theand Theal. La serie, inizialmente prevista per l’autunno 2020, ha subito forti ritardi a causa della crisi sanitaria globale, portando ad un rinvio della produzione. Il primo trailer era stato presentato durante il Super Bowl, dove veniva indicata come data d’ uscita Agosto, poi prontamentead Autunno 2020. Attualmente, l’ ufficialità è arrivata grazie alla pubblicazione su Disney+ della scheda della serie, che segna come periodo di uscita il. Immagine del trailer presentato al uper Bowl Ritorno sul set Le riprese sono ...

