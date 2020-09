Terremoto Messina: nuova scossa avvertita a Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari, Patti, Milazzo [DATI e MAPPE] (Di lunedì 21 settembre 2020) nuova scossa magnitudo ML 3.0 nel Messinese: il Terremoto è avvenuto nella notte, alle 02:57, ed è stato localizzato a 2 km nordovest da Furnari (ME) dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 9 km. Si tratta del 2° evento magnitudo 3 nell’area in poche ore: ieri la popolazione ha nettamente avvertito il sisma verificatosi alle 17:15. Il Terremoto avvenuto nella notte è stato avvertito in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Furnari, Patti, Milazzo, Montagnareale, Capo d’Orlando, Librizzi, Santa Lucia del Mela, Oliveri (DATI “Hai Sentito il ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)magnitudo ML 3.0 nel Messinese: ilè avvenuto nella notte, alle 02:57, ed è stato localizzato a 2 km nordovest da(ME) dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 9 km. Si tratta del 2° evento magnitudo 3 nell’area in poche ore: ieri la popolazione ha nettamente avvertito il sisma verificatosi alle 17:15. Ilavvenuto nella notte è stato avvertito in particolare adi, Terme Vigliatore,, Montagnareale, Capo d’Orlando, Librizzi, Santa Lucia del Mela, Oliveri (“Hai Sentito il ...

FlipRuth : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in provincia di #MESSINA, in #SICILIA, a #Furnari. #Magnitudo 3. Ecco QUI i #DETTAGLI - sstoross : RT @Geomagazineit: Una nuova scossa di #terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata in provincia di Messina, ad una profondità ipocentrale d… - MassimoChiaram7 : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.9 e 3.4 ore 02:57 IT del 21-09-2020, prov/zona Messina #INGV_25314711 https://… - NotizieIN : Terremoto Oggi Sicilia: Scossa M3 sentita a Falcone (Messina) - PostBreve : #Terremoto #Oggi in #Sicilia: Scossa M3 sentita a #Falcone in provincia di #Messina » Notizie IN -