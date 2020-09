Tennis, Djokovic dimentica New York: quinto trionfo agli Internazionali d’Italia (Di lunedì 21 settembre 2020) La notte sfortunata e folle di New York sembra ormai alle spalle per Novak Djokovic. Il campione serbo era stato squalificato agli ottavi degli US Open per aver colpito involontariamente una giudice di linea in un gesto di stizza. Un episodio particolare che ha rimesso il numero 1 al mondo al centro delle critiche. Tornati sulla terra rossa, però, "Nole" si è confermato un extraterrestre e ha ripreso a macinare successi. Oggi, nella finale degli Internazionali d'Italia, a Roma, contro l'argentino Diego Schwartzman, è arrivato il quarto trofeo dell'anno, il numero 36 nei Master 1000 (record).caption id="attachment 237919" align="alignnone" width="594" Serbia's Novak Djokovic reacts against Spanish Rafael Nadal during the ATP Tennis Open tournament at the Foro ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) La notte sfortunata e folle di Newsembra ormai alle spalle per Novak. Il campione serbo era stato squalificatoottavi degli US Open per aver colpito involontariamente una giudice di linea in un gesto di stizza. Un episodio particolare che ha rimesso il numero 1 al mondo al centro delle critiche. Tornati sulla terra rossa, però, "Nole" si è confermato un extraterrestre e ha ripreso a macinare successi. Oggi, nella finale deglid'Italia, a Roma, contro l'argentino Diego Schwartzman, è arrivato il quarto trofeo dell'anno, il numero 36 nei Master 1000 (record).caption id="attachment 237919" align="alignnone" width="594" Serbia's Novakreacts against Spanish Rafael Nadal during the ATPOpen tournament at the Foro ...

