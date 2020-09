Tenet | solo 4 | 7 milioni al box office USA | ma nel mondo supera i 250 milioni

(Di lunedì 21 settembre 2020)continua a non sfondare al botteghino americano, ma ci pensano gli incassi internazionali a risollevare la situazione per il film di Christopher Nolan. Ancora magri incassi peral boxUSA, dove questa settimana incassa 4,7arrivando a un totale complessivo di 36,1in tre settimane. Colpa del timore degli americani legato all'emergenza sanitaria, colpa dei cinema chiusi nei mercati cruciali di New York e Los Angeles, ma gli incassi della pellicola di Christopher Nolan sono di gran lunga sotto le aspettative di Warner Bros. che spera di recuperare sulla lunga distanza vista la mancanza di rivali. Qui trovate la recensione di, complicato thriller che sembra andare molto meglio sui mercati internazionali, ...

canyalldont : Comunque oggi ho visto #Tenet e appena uscita, con le lacrime agli occhi, volevo solo colpire e baciare… - icarvshes : ho appena finito di vedere tenet e l’ho amato dal primo minuto all’ultimo o dall’ultimo al primo battutona solo per chi l’ha visto - d0nzaucher : RT @IndiceTotale: Dove non si parla solo dell'ultimo film di Christopher Nolan 'Tenet', ma anche di altro, soprattutto di altro, e di lui e… - vamazz : RT @gisernia: Portale del comune di Roma. Servizi online. Certificato di Decesso. Posso richiedere solo il mio ... tenet scansati proprio! - cherryblossovm : Domani voglio andare a vedere tenet devo solo trovare qualcuno -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet solo

Ancora magri incassi per Tenet al box office USA, dove questa settimana incassa 4,7 milioni arrivando a un totale complessivo di 36,1 milioni in tre settimane. Colpa del timore degli americani legato ...Ho nostalgia dei concerti affollati quando ci si buttava senza paura in mezzo a una marea di persone per conquistare le prime file e godere una migliore prospettiva del palco. Ho nostalgia dei piccoli ...Nonostante i tempi infausti, Tenet sta per riuscire in un'impresa a dir poco miracolosa. Il film di Christopher Nolan costato 205 milioni di dollari è praticamente riuscito ad andare in pari con gli i ...