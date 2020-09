“Televoto annullato per provvedimento disciplinare” GF Vip | la comunicazione ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Inizio di settimana movimentato nella Casa del GF Vip 5. Intanto perché nella notte Tommaso Zorzi ha di nuovo lasciato il programma per problemi di salute. Poco dopo le 24, un’ambulanza ha portato il concorrente fuori dal loft. Dopo essersi sentito male, gli autori gli hanno misurato la febbre e questa volta il termometro segnava 39°. Ciò nonostante, pare che le sue condizioni non abbiano nulla a che fare con il coronavirus, ma con una sinusite molto forte di cui Zorzi soffre sin da quando è entrato nella Casa e che non gli avrebbe dato tregua nonostante i farmaci. Ad annunciare la notizia, è stata Federica Panicucci in diretta a Mattino 5: “Tommaso Zorzi è stato isolato in via precauzionale”. Ma questa non è l’unica notizia che, di sicuro, verrà approfondita in diretta da Alfonso Signorini. (Continua dopo la ...