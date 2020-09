Tale e Quale Show: partenza con il botto (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande partenza per “Tale e Quale Show”. La prima puntata, iniziata venerdì 18, ha registrato tre milioni e mezzo di spettatori con il quasi 20 % di share, consacrando alla vittoria Virginio nei panni di Justin Timberlake. Un ottimo risultato che attesta l'eccellenza di un programma che, giunto alla decima edizione, mantiene inalterato il suo fascino. Da registrare la simpatia innata di Francesco Paolantoni nel ruolo di James Brown. Sorprendente l'imitazione di Luca Ward nei panni di Zucchero e (...) - Musica e Spettacoli Leggi su feedproxy.google (Di lunedì 21 settembre 2020) Grandeper “”. La prima puntata, iniziata venerdì 18, ha registrato tre milioni e mezzo di spettatori con il quasi 20 % di share, consacrando alla vittoria Virginio nei panni di Justin Timberlake. Un ottimo risultato che attesta l'eccellenza di un programma che, giunto alla decima edizione, mantiene inalterato il suo fascino. Da registrare la simpatia innata di Francesco Paolantoni nel ruolo di James Brown. Sorprendente l'imitazione di Luca Ward nei panni di Zucchero e (...) - Musica e Spettacoli

