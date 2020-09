Taglio dei Parlamentari | vince il sì con il 70 %

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 settembre 2020) La riforma proposta dal Movimento 5 Stelle che ha trovato l’approvazione di buona parte della maggioranza di governo è realtà: il referendum ha infatti premiato il Sì con quasi il 70 % delle preferenze, nonostante non si sia ancora arrivati a fine scrutinio, sono state confermate le sensazioni e i sondaggi di diversi giorni fa.attivo Con l’attuazione della riforma ipasseranno da 945 a 600. I deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200, in una riduzione totale degli eletti del 36,5 %. Molto soddisfatto Luigi Di Maio sul proprio profilo Facebook, ex capo politico del M5S: “Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un ...