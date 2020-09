Surfista perde la tavola nel 2018 alla Hawaii | la ritrova nel 2020 alle Filippine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Quando ildi big wave Doug Falter ha perso la suanel, aveva sperato che un pescatore locale la raccogliesse, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata trovata a più di 8.000 chilometri di distanza, nel sud delle, due anni dopo.Invece è andata proprio così e più di due anni dopo aver visto la suapersonalizzata blu pallido scomparire tra le enormi onde di Waimea Bay, Falter è stato avvisato tramite i social media che era statata vicinoremota isola di Sarangani, nelle. E il nuovo proprietario - la maestra di scuola elementare locale e aspiranteGiovanne Branzuela - si è detta ...

sei mesi dopo che Falter l'aveva persa di vista. Pensando fosse caduta da uno yacht di passaggio, l'hanno avenuta per pochi dollari al vicino di Branzuela, che si è detta felice di restituire la ...Quando il surfista di big wave Doug Falter ha perso la sua tavola alle Hawaii nel 2018, aveva sperato che un pescatore locale la raccogliesse, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata trovata a ...E' curioso quanto accaduto al surfista Doug Falter. Nel 2018 il 35enne ha perso la sua tavola da surf alle Hawaii. In un primo momento aveva sperato che un pescatore della zona la ritrovasse ma questo ...