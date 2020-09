MARESITAS : RT @MediasetTgcom24: Surfista perde la tavola alle Hawaii, ritrovata nelle Filippine due anni dopo #Surfing - DuUfficiale : RT @MediasetTgcom24: Surfista perde la tavola alle Hawaii, ritrovata nelle Filippine due anni dopo #Surfing - ReginaCaterina : RT @MediasetTgcom24: Surfista perde la tavola alle Hawaii, ritrovata nelle Filippine due anni dopo #Surfing - MediasetTgcom24 : Surfista perde la tavola alle Hawaii, ritrovata nelle Filippine due anni dopo #Surfing -

Ultime Notizie dalla rete : Surfista perde

TGCOM

E' curioso quanto accaduto al surfista Doug Falter. Nel 2018 il 35enne ha perso la sua tavola da surf alle Hawaii. In un primo momento aveva sperato che un pescatore della zona la ritrovasse ma questo ...Quando il surfista di big wave Doug Falter ha perso la sua tavola alle Hawaii nel 2018, aveva sperato che un pescatore locale la raccogliesse, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata trovata a ...Un nuovo record del mondo è stato stabilito a Nazaré, in Portogallo, località famosa tra i surfisti per le onde giganti che vi si abbattono. Maya Gabeira, surfista brasiliana, ha cavalcato un’onda di ...