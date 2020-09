Superbonus 110%: anche Poste Italiane Spa attiva nella cessione del credito (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal 19 ottobre anche Poste Italiane S.p.a. sarà attiva sul fronte della cessione del credito derivante dall’applicazione del Superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione che permettano un salto di due classi energetiche. Poste Italiane farà parte dei soggetti attivi nel campo delle cessioni dei crediti relativi ai lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus 110%. … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal 19 ottobreS.p.a. saràsul fronte delladelderivante dall’applicazione delalper i lavori di ristrutturazione che permettano un salto di due classi energetiche.farà parte dei soggetti attivi nel campo delle cessioni dei crediti relativi ai lavori di ristrutturazione rientranti nel. … L'articolo proviene da YesLife.it.

Anche Poste Italiane sostiene la ripresa economica del Paese, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione del credito di imposta” con il quale offre la p ...

Bonus vacanze e Superbonus al 100%, Poste: al via cessione del credito

Mentre "dal 19 ottobre 2020 sarà disponibile anche il servizio di cessione relativo al 'Superbonus 110%' sia per le imprese che per i privati, attraverso il canale online e presso gli uffici postali".

Superbonus, il massimo dei benefici con il cumulo

Superbonus: dal cumulo degli interventi agevolabili il massimo dei benefici fiscali. È infatti possibile usufruire, in maniera combinata, di più agevolazioni sommando i singoli benefici dei distinti i ...

