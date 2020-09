Super Mario 64 | dove trovare le Stelle nel Pendolo Tictoccato

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 21 settembre 2020) In questa guida su64 vedremotutte lenel, il quattordicesimo livello presente nel gioco Nintendo ha da poco rilasciato3D All-Stars, una raccolta per Switch di quelli che sono indubbiamente tra i titoli in 3D più importanti dedicati all’idraulico italiano. La collection include64, uscito ovviamente su Nintendo 64,Sunshine dal GameCube, e infineGalaxy dalla Wii. Manca all’appelloGalaxy 2, ma sappiamo già che verrà aggiunto in seguito come DLC. L’intramontabile capitolo ...