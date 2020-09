Summit Raiola-Faggiano, si parlerà di tre calciatori. Il Genoa cerca rinforzi (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per migliorare il proprio organico. A breve ci sarà un Summit tra Faggiano e Mino Raiola. Leggi su 90min (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilè alla ridiper migliorare il proprio organico. A breve ci sarà untrae Mino

MarcoBovicelli : #Raiola dopo il summit con l’#Inter: “Per #Pinamonti c’è accordo tra club, ora dobbiamo trovarlo noi. Soluzione per… - CalcioJcom : New post: Pellegrini in uscita, oggi summit Juve-Raiola: il punto - infoitsport : Calciomercato Genoa, summit con Raiola | Nuovo prestito - infoitsport : Juve, Pellegrini non convocato: il Genoa stringe, summit con Raiola - JuvMania : La #Juventus lavora per la cessione di #Pellegrini. Il classe 1999 nelle ultime ore sembra vicino alla #Fiorentina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Summit Raiola Summit Raiola-Faggiano, si parlerà di tre calciatori. Il Genoa cerca rinforzi 90min Pirlo: “Ho parlato con Ronaldo: lo gestirò così. McKennie? Oggi lo perdoniamo”

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, summit con Raiola | Non solo Kean: ultime CM.IT. Calciomercato Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo. Quella che sta per iniziare sarebbe dunque una stagio ...

Calciomercato Genoa, summit con Raiola | Nuovo prestito

Novità importanti per l'attacco giallorosso: Nikola Kalinic ha rifiutato la ricca proposta del Besiktas, vuole tornare alla Roma Secondo quanto riportato in esclusiva dai ...

Juve, Pellegrini non convocato: il Genoa stringe, summit con Raiola

Un'esclusione che fa rumore, Pirlo lascia fuori dai convocati per la sfida con la Samp Luca Pellegrini, chiamando al suo posto il giovane Frabotta. Una decision ...

