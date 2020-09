Summit a Sandringham | la regina Elisabetta nel panico per l’accordo dei Sussex con Netflix

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lain isolamento sfoglia la gallery Dopo le vacanze estive trascorse a Balmoral,si è trasferita nelle campagne della contea inglese del Norfolk, con la sola compagnia del marito Filippo e di un piccolo gruppo di assistenti. Ma quello che doveva essere un momento di riposo per la sovrana si sta rivelando, invece, in un periodo di intensa crisi. Laè preoccupata dalle possibili conseguenze dell’accordo di Harry e Meghan con, e ha convocato il figlio Carlo per una una serie di ...