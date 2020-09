Su 500mila immigrati | ricollocati 13mila Trattato di Dublino | la fregatura dell’Ue all’Italia

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 21 settembre 2020) Per chi non avesse ancora ben chiaro il fallimento deldi, ecco alcuni numeri che arrivano a dare la cifra dei danni provocati da questo modo di gestire l’immigrazione. Su oltre mezzo milione di persone sbarcate negli ultimi cinque anni in Italia, soltanto 13.500 sono state effettivamente redistribuite in Europa. Detto in altri termini: neanche 3 su 100. Sostanzialmente è l’ennesimache l’Ue ha dato all’Italia. La promessa era la redistribuzione, la realtà è che tutti restano in Italia. Poi è arrivato l’accordo di Malta, salutato dal governo e dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese come la risoluzione di tutti i mali, e che è stato invece un altro flop. Sempre per dare altri numeri, a certificare il fallimento di queste misur ...