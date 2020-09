Stasera in tv su Italia 1, Colombiana: trama, cast e curiosità (Di lunedì 21 settembre 2020) Colombiana è un film di genere drammatico del 2011, diretto da Olivier Megaton. Il film andrà in onda Stasera, lunedì 21 settembre, in prima serata su Italia 1. Colombiana: trama Cataleya Restrepo è una bambina che vive a Bogotà con i suoi genitori. Suo padre Fabio, lavora per la mafia con Don Luis e il … L'articolo Stasera in tv su Italia 1, Colombiana: trama, cast e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 21 settembre 2020)è un film di genere drammatico del 2011, diretto da Olivier Megaton. Il film andrà in onda, lunedì 21 settembre, in prima serata su1.Cataleya Restrepo è una bambina che vive a Bogotà con i suoi genitori. Suo padre Fabio, lavora per la mafia con Don Luis e il … L'articoloin tv su1,e curiosità NewNotizie.it.

XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - XFactor_Italia : A tutti i fan del K-Pop: STASERA a #XF2020 ci saranno grandi sorprese ?? - meb : Stasera abbiamo concluso con @ivanscalfarotto la campagna elettorale in Puglia. Un grande in bocca al lupo ai nostr… - LianaFuser : RT @MaryKayH188: Buongiorno, mia adorabile sirenetta! Il signor Connor mi ha tenuto compagnia stasera. Il mio cuore è pieno ed è ora di a… - italia_esports : RT @cin_cup: In attesa della prossima gara CIN CUP SERIES supportata da @TREDIRAP, stasera si torna in pista per il… -