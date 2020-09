Starfield esclusiva temporale su PS5? Per un rumor Sony stava negoziando con Bethesda (Di lunedì 21 settembre 2020) Sappiamo che Starfield, così come The Elder Scrolls 6, arriverà al day one su Xbox Game Pass dopo che Microsoft ha acquisito recentemente Bethesda. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni, Sony avrebbe in passato cercato un accordo con Bethesda per accaparrarsi un'esclusiva temporale del gioco.Su Twitter, Imran Khan, co-conduttore di Kinda Funny Games ed ex redattore senior di Game Informer, ha dichiarato che i negoziati erano in corso negli ultimi mesi. Tuttavia, non vi è alcuna conferma su come si siano conclusi quei negoziati. Le discussioni per tali acquisizioni su larga scala di solito iniziano con mesi di anticipo perciò o Sony è stata in grado di ottenere con successo un periodo di esclusività a tempo per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Sappiamo che, così come The Elder Scrolls 6, arriverà al day one su Xbox Game Pass dopo che Microsoft ha acquisito recentemente. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni,avrebbe in passato cercato un accordo conper accaparrarsi un'del gioco.Su Twitter, Imran Khan, co-conduttore di Kinda Funny Games ed ex redattore senior di Game Informer, ha dichiarato che i negoziati erano in corso negli ultimi mesi. Tuttavia, non vi è alcuna conferma su come si siano conclusi quei negoziati. Le discussioni per tali acquisizioni su larga scala di solito iniziano con mesi di anticipo perciò oè stata in grado di ottenere con successo un periodo di esclusività a tempo per ...

Eurogamer_it : #Sony aveva preso accordi con #Bethesda per un'esclusiva temporale di #Starfield? - er_toscano : @enricoI00 Mi sa che gli Elder Scrolls, Wolfenstein e compagnia resteranno multipiattaforma, forse forse come esclu… - dewdrops_ : @sorceressyen_ Me lo auguro, fatto sta che finché non vedo il logo PS sotto Starfield o Fallout o TES6 o un’altra q… - Lorenzo821_ : @darkskywriter Lo cambierà maggiormente quando usciranno Starfield e TES6 in esclusiva Xbox,o comunque al d1 sul Ga… -