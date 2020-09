StarCraft 2 ha un nuovo campione nel torneo Dreamhack Masters | l' italiano Reynor

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il giovaneRiccardo "" Romiti si è assicurato il titolo diinternazionale di2 neldopo quello europeo. In una finale ricco di adrenalina, il 18enne ha sconfitto il coreano Cho "Trap" Sung-Ho per 4 a 3."Sono così stanco ma anche molto felice", ha detto, il giocatore del Team Qlash, con un sorriso nell'intervista dopo la finale. Nella partita contro Trap,inizialmente ha preso un vantaggio di due punti, ma il coreano si è avvicinato in seguito vincendo una sessione. Con due vittorie sulle restanti due partite rimanenti,è stato in grado di vincere la finale."Volevo davvero giocare dicon ...