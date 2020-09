Star Wars, The Mandalorian: i nuovi prodotti disponibile ogni lunedì con i Mando Mondays (Di lunedì 21 settembre 2020) Disney e Lucasfilm hanno annunciato i Mando Mondays: ogni lunedì saranno disponibili nuovi prodotti legati a The Mandalorian. The Mandalorian 3 debutterà su Disney+ il 30 ottobre e oggi sono stati annunciati ufficialmente i Mando Mondays: il programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì, a partire dal 26 ottobre, svelerà le nuove collezioni ispirate alla serie. In attesa del nuovo capitolo delle avventure del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, i fan potranno quindi iniziare a pre-ordinare alcuni oggetti da collezione e merchandise originale. Dopo il debutto e il successo globale della prima stagione, The ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) Disney e Lucasfilm hanno annunciato ilunedì saranno disponibililegati a The. The3 debutterà su Disney+ il 30 ottobre e oggi sono stati annunciati ufficialmente i: il programma globale di lancio di, giochi e libri chelunedì, a partire dal 26 ottobre, svelerà le nuove collezioni ispirate alla serie. In attesa del nuovo capitolo delle avventure delo interpretato da Pedro Pascal, i fan potranno quindi iniziare a pre-ordinare alcuni oggetti da collezione e merchandise originale. Dopo il debutto e il successo globale della prima stagione, The ...

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Arrivano i MandoMondays, i lunedì dedicati a The Mandalorian Star Wars Addicted The Mandalorian: arrivano i Mando Mondays, con prodotti ispirati alla serie

Disney e Lucasfilm hanno annunciato i Mando Mondays, programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì, a partire dal 26 ottobre, svelerà le nuove collezioni ispirate alla serie.

Star Wars, The Mandalorian: i nuovi prodotti disponibile ogni lunedì con i Mando Mondays

The Mandalorian 3 debutterà su Disney+ il 30 ottobre e oggi sono stati annunciati ufficialmente i Mando Mondays: il programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì, a partire d ...

