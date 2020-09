Spider-Man | Miles Morales | rivelato il peso in GB su PS5

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’Ultimate Launch Edition di-Man:per PS5 avrà unminimo di 105 GB A rivelare questo dettaglio tecnico estremamente importante è il sito ufficiale di PlayStation. Insieme aldella Ultimate Edition è stato svelato anche quello della versione base di-Man:per PS5, che andrà ad occupare un minimo di 50 GB. Gli sviluppatori hanno dichiarato che questi numeri sorprendentemente elevati sono dovuti ad un aggiornamento totale della componente artistica del gioco, per sfruttare a pieno le potenzialità della nuova PlayStation5. I titoli in uscita per la nuova PS5 avranno unsimile a quello di-Man: ...

Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow e Ms. Marvel costituiscono il set iniziale di personaggi giocabili, con Kate Bishop, Clint Barton e Spider-Man che si uniranno a loro in un prossimo ...Marvel's Spider-Man: Remastered, a quanto pare, non supporterà i salvataggi dell'originale, ovvero questi non potranno essere trasferiti nella nuova versione rimasterizzata annunciata per PS5 in quant ...