Spice Girls | un nuovo video di «Wannabe» per festeggiare i 25 anni

(Di lunedì 21 settembre 2020) La grande festa avrebbe dovuto avere le sembianze di una tournée mondiale, ma il Coronavirus, dei piani originali orditi dalle Spice Girls, ha fatto spazzatura. Così, la band al femminile che più di tutte ha contribuito a plasmare l'immaginario anni Novanta ha deciso di tornare sulla sua canzone più nota. Wannabe, rilasciata il 26 agosto 1996, data che per prima segna l'inizio del mito, sembra destinato ad avere un video nuovo. «Le Spice Girls speravano di mettersi in tour nel 2021 per celebrare il loro grande anniversario, ma ora non è possibile a causa della pandemia», ha spiegato al Sun una fonte vicina alle ragazze, giurando come queste siano «Tutte in contatto settimanalmente e stanno cercando di trovare nuove idee per capire come fare qualcosa di speciale per celebrare il grande giorno», quello che nel giugno prossimo le porterà a festeggiare i venticinque anni di carriera.